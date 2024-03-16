Война и мир: Япония жалуется на ВКС России

11 марта 1K прочитали И ВВС НОАК и для этого есть очень веские причины. У Сил Самообороны Японии существенно просел военный бюджет из-за пролета мимо японских островов российских и китайских военных самолетов, шутка ли, только за 2023 год японские ВВС поднимали на перехват свои истребители перехватчики 555 раз.