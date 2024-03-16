Война и мир: Япония жалуется на ВКС России

11 марта 1K прочитали И ВВС НОАК и для этого есть очень веские причины. У Сил Самообороны Японии существенно просел военный бюджет из-за пролета мимо японских островов российских и китайских военных самолетов, шутка ли, только за 2023 год японские ВВС поднимали на перехват свои истребители перехватчики 555 раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии