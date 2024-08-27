9 минут игрового процесса недавно анонсированной Sniper Elite: Resistance Ранее в этом ...

9 минут игрового процесса недавно анонсированной Sniper Elite: ResistanceРанее в этом месяце Rebellion анонсировала Sniper Elite: Resistance, спин-офф, действие которого происходит параллельно со Sniper Elite 5, в котором агент SOE Гарри Хоукер станет главным героем во время миссии в оккупированной Франции.