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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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9 минут игрового процесса недавно анонсированной Sniper Elite: Resistance Ранее в этом ...

9 минут игрового процесса недавно анонсированной Sniper Elite: Resistance Ранее в этом ...

9 минут игрового процесса недавно анонсированной Sniper Elite: ResistanceРанее в этом месяце Rebellion анонсировала Sniper Elite: Resistance, спин-офф, действие которого происходит параллельно со Sniper Elite 5, в котором агент SOE Гарри Хоукер станет главным героем во время миссии в оккупированной Франции.

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