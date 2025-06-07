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Царьград

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Госдума против лекарственного вождения: штраф до 45 тыс. рублей и лишение прав

Госдума против лекарственного вождения: штраф до 45 тыс. рублей и лишение прав

Госдума одобрила новый законопроект о наказаниях за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Адвокат Анастасия Яковлева рассказала, что изменения затронут препараты, включая снотворные и противоэпилептические.

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