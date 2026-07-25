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Царьград

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Эвакуация альпиниста Байера на Памире состоится 26 июля

Эвакуация альпиниста Байера на Памире состоится 26 июля

Русский альпинист Игорь Байер, травмированный в горах Памира, будет эвакуирован 26 июля. Вертолет доставит его в Вахдат, после чего он отправится в Душанбе.

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