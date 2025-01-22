Си Цзиньпин: Китай готов совместно с Россией продвигать более высококачественное развитие ШОС

Пекин, 21 января /Синьхуа/ -- Будучи ротационным председателем в Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, Китай готов совместно с Россией и другими государствами-членами ШОС способствовать выводу организации на новый этап более высококачественного развития, характеризующийся большей ответственностью и результативностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся во вторник в формате видеоконференции.