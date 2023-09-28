Экс-футболист Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Бывший нападающий московского “Спартака” Эммануэль Эменике в интервью “Спорт-Экспрессу” отреагировал на то, что форвард “Краснодара” Олакунле Олусегун побил его рекорд, став автором самого быстрого гола в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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