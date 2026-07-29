Җырчы Алинә Даутова: Авырлыкларны онытып, яңа сулыш белән яши башладык - «Шәһри Казан»

Җырчы Алинә Даутова: иренең авыруы, көтеп алынган сабый һәм тормыш сынаулары турында.(Казан, «Татар-информ», «Шәһри Казан», Илгизә Галиуллина) Популяр җырчы Алинә Даутованы башка башкаручылар белән бутап булмый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии