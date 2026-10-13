Атаман Центрального казачьего войска генерал- майор Андрей Фадюхин отметил 50-летний юбилей. 25 лет Фадюхин прослужил в органах госбезопасности.
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