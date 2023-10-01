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Группировка «Центр» уничтожила 50 боевиков ВСУ

Группировка «Центр» уничтожила 50 боевиков ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук 1 октября рассказал, что российские военные ликвидировали 50 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе из радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

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