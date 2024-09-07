«На тот свет отправилось 50 французских военных»: РИА Новости об успешном ударе Искандер-М

Российские вооруженные силы нанесли удары ракетами с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по расположению иностранных наемников, участвующих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Константиновке.
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