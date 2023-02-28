Знаки Вселенной Знаки Вселенной даются нам всегда! Даже тогда, когда мы упорно этого не замечаем, отмахиваемся, считаем просто совпадением внезапно возникшую автомобильную пробку именно в тот момент, когда так важно успеть на судьбоносную встречу.
Знаки Вселенной Знаки Вселенной даются нам всегда! Даже тогда, когда мы упорно этого не замечаем, отмахиваемся, считаем просто совпадением внезапно возникшую автомобильную пробку именно в тот момент, когда так важно успеть на судьбоносную встречу.
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