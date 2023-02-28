Знаки Вселенной Знаки Вселенной даются нам всегда! Даже тогда, когда мы упорно этого не замечаем, отмахиваемся, считаем просто совпадением внезапно возникшую автомобильную пробку именно в тот момент, когда так важно успеть на судьбоносную встречу.