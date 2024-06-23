Подведены итоги второго тура чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился второй тур группового этапа. Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью со счетом 1:1, португальцы обыграли Турцию со счетом 3:0, а бельгийцы обыграли команду Румынии со счетом 2:0.
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