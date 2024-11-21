Раскрыта схема мошеннических продаж псевдолекарств с наценками до 4200%

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Во многих субъектах РФ действует сеть мошенников, которые продают пожилым людям пищевые добавки и концентраты для приготовления газировки под видом препаратов от серьезных заболеваний и с наценкой до 4200%.
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