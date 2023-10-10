Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чему должны научить Россию события в Израиле

Чему должны научить Россию события в Израиле

То что произошло в Израиле в последние дни, вряд ли может радовать хоть одного нормального человека.

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Комментарии
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Владимир Клюкин
Автор - трепач безграмотный, но очень амбициозный. Все свои &quot;знания&quot; черпает из негодных источников, а сути не видит. Хезболла - ливанская шиитская организация, а не иранская. Израиль собственными ручками наживал себе врагов в арабском мире, когда, вопреки любым международным договорам, оттяпывал у Палестины (и не только у нее) кусок территории за куском. Он сумел обозлить своими имперскими амбициями всех соседей. &quot;Вишенкой на торте&quot; у автора стал дикий перл про &quot;Трудно не согласиться с мнением многих&quot;. Это кого &quot;многих&quot;,
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16 час.
Samarium
Народ Палестины борется за свою свободу и независимость от израильской агрессии....
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16 час.

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