Чему должны научить Россию события в Израиле

Владимир Клюкин

Автор - трепач безграмотный, но очень амбициозный. Все свои "знания" черпает из негодных источников, а сути не видит. Хезболла - ливанская шиитская организация, а не иранская. Израиль собственными ручками наживал себе врагов в арабском мире, когда, вопреки любым международным договорам, оттяпывал у Палестины (и не только у нее) кусок территории за куском. Он сумел обозлить своими имперскими амбициями всех соседей. "Вишенкой на торте" у автора стал дикий перл про "Трудно не согласиться с мнением многих". Это кого "многих",