В ЯНАО увеличилось количество поездок на социальном такси

В окружном правительстве сообщили, что количество поездок в социальном такси для жителей Ямала увеличили в два раза — теперь северяне могут воспользоваться услугой такси 96 раз, однако поездка будет считаться за одну лишь до социального объекта.
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