Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном

Вашингтону и Киеву не удается сгладить трения перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, которая может состояться в кулуарах форума в Давосе на следующей неделе.
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