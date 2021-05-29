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Россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня

Россияне смогут увидеть частичное солнечное затмение 10 июня

Жители России 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение, рассказал «РИА Новости» в субботу, 29 мая, астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

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