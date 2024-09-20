В Крыму твёрдыми сортами пшеницы засеют тысячу гектаров полей

В 2024 году крымские сельхозтоваропроизводители планируют засеять твёрдыми сортами пшеницы не менее 1 тысячи гектаров при том, что прошлогодняя посевная площадь под под эту культуру составляла всего 300 гектаров.
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