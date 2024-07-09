Более 1,8 млн рублей ущерба компенсирует собственник земли за свалку в Богородском районе. О решении регионального арбитражного суда сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
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