МИД предложил реформировать институт легализации документов

Российский МИД предложил реформировать правила легализации отечественных и иностранных документов. Теперь это будет доступно не только в центральном аппарате, но и в территориальных органах внешнеполитического ведомства.
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