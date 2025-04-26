Петербург вошел в число национальных лидеров по качеству образования и развитию образовательной инфраструктуры

Успехи города в образовании отмечены на федеральном уровне На Всероссийском совещании региональных министров образования Комитету по образованию Санкт-Петербурга передали Благодарственное письмо Министерства просвещения за высокие результаты в мотивирующем мониторинге за 2024 год, передает пресс-служба Смольного.
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