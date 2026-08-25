Вайдель пригрозила выходом Германии из Шенгена

Сопредседательница правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в интервью телеканалу ZDF заявила, что в случае прихода к власти её партия намерена вывести Германию из Шенгенского соглашения и полностью закрыть национальные границы.
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