Всмятку: в Америке стартовало состязание, где мужчины бьют друг друга между ног

Фото: fishki.net В Соединенных Штатах стартовал новый проект, в рамках которого мужчины участвуют в весьма экстравагантных боях, нанося удары в область половых органов — Ultimate Dick Kicking Championship.
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