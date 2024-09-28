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Региональная Юридическая Служба

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Всмятку: в Америке стартовало состязание, где мужчины бьют друг друга между ног

Всмятку: в Америке стартовало состязание, где мужчины бьют друг друга между ног

Фото: fishki.net В Соединенных Штатах стартовал новый проект, в рамках которого мужчины участвуют в весьма экстравагантных боях, нанося удары в область половых органов — Ultimate Dick Kicking Championship.

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