Квартал у Палевского сада в Петербурге получит новое освещение до конца года

Как сообщили 26 августа в пресс-службе Смольного, 83 новых светильника на 68 металлических опорах установят специалисты "Ленсвета" в квартале у Палевского сада, ограниченном Большим Смоленским проспектом, улицами Седова, Елизарова и зданием Морского колледжа ГУМРФ им.