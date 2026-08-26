Квартал у Палевского сада в Петербурге получит новое освещение до конца года

Как сообщили 26 августа в пресс-службе Смольного, 83 новых светильника на 68 металлических опорах установят специалисты "Ленсвета" в квартале у Палевского сада, ограниченном Большим Смоленским проспектом, улицами Седова, Елизарова и зданием Морского колледжа ГУМРФ им.
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