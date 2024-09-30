Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленского заподозрили в готовности свалить вину за поражение на Запад и подготовке почвы для «похабного мира»

Зеленского заподозрили в готовности свалить вину за поражение на Запад и подготовке почвы для «похабного мира»

Известный британский журналист Оуэн Мэттьюз в своей большой статье  для издания The Spectator опубличил откровения о видении будущего Украины, которыми с ним поделились неназванные в публикации  официалы- отставники из администрации Зеленского.

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