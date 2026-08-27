Не тот акцент: в Польше свои избивают своих, принимая за иностранцев

Число дел о национальной ненависти в Польше выросло в десятки раз.Количество дошедших до суда уголовных дел о преступлениях на почве национальной ненависти в Польше за последние месяцы выросло в десятки раз.
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