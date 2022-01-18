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Axios: ОАЭ просят США снова признать хуситов террористами

Axios: ОАЭ просят США снова признать хуситов террористами

Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид Аль Нахайян обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой вернуть повстанцев-хуситов в Йемене в список террористических организаций, передает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

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