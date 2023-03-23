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Почти 90% южноуральцев доверяют российской армии

Почти 90% южноуральцев доверяют российской армии

Об этом сообщают социологи регионального Центра общественного мониторинга и проектов. Южноуральцев на улице спросили, доверяют ли они российской армии.

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