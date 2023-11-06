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"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

Удивительно разделился наш мир. В то время, как на Западе сейчас занимаются разжиганием очередных конфликтов путём поставок оружия и занесения больших денег террористическим режимам, на Востоке пытаются строить диалог и уговорить тот самый Запад пойти на мир, который сейчас так желает человечество.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Лавров молодец!
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1 д.
Виктор Гайдуков
Правильно, что стесняешься. Судя по вопросу  понять ответ тебе будет не по силам.
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1 д.
Мария Беликова
Запад - хищники. Приглашали нас к столу в качестве еды. Не получилось. Сейчас проголодались. Без военного грабежа жить не могут. Уплывает от них Африка, БВосток. Халява закончилась. Готовятся к войне. Без наших ресурсов жить не могут. Уже дешёвые ресурсы их не устраивают. Хотят бесплатных. Если бы не ЯО - уже бы давно устроили бы из нас Ирак.
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1 д.

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