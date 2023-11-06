"Я буду говорить откровенно и в лицо": Лавров единственный не побоялся высказать все прямо дипломатам на конференции

Мария Беликова

Запад - хищники. Приглашали нас к столу в качестве еды. Не получилось. Сейчас проголодались. Без военного грабежа жить не могут. Уплывает от них Африка, БВосток. Халява закончилась. Готовятся к войне. Без наших ресурсов жить не могут. Уже дешёвые ресурсы их не устраивают. Хотят бесплатных. Если бы не ЯО - уже бы давно устроили бы из нас Ирак.