Хәния Фәрхинең кызы икенчегә әни булачак

Мәрхүмә җырчыбыз Хәния Фәрхинең төпчек кызы Алсу икенчегә әни булачак. Куанычлы хәбәрне Алсу социаль челтәрдә үзенең сәхифәсендә җиткерде.
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