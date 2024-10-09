Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие. Если бы Украина не предпринимала жесткие антироссийские действия, а была бы такой, «как до 2014 года», Москва была бы готова закрывать глаза на происходящее в бывшей советской республике.
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