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Крым – не украинский: из-за чего разгорелся скандал с ООН

Крым – не украинский: из-за чего разгорелся скандал с ООН

Украина не поддержала резолюцию ООН о переводе карты-атласа мира с проекции Меркатора на более правильные географические пропорции – из-за того, что Крым больше не изображается на новой карте как часть Украины.

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