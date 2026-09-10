Стало известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей

Стало известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублейМногие мечтают о пенсии в 100 тысяч рублей, но получить её смогут не все.
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