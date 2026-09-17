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Вокруг заповедного села в Республике Алтай стало вдвое меньше медведей

Вокруг заповедного села в Республике Алтай стало вдвое меньше медведей

В окрестностях заповедного села Яйлю в Республике Алтай существенно снизилась численность медведей. Об этом рассказал директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков, сообщает "Банкфакс".

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