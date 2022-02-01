Аргументы недели

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Алексей Текслер поздравил ММК с юбилеем

Алексей Текслер поздравил ММК с юбилеем

90 лет назад на предприятии была получена первая чугунная плавка. 1 февраля 1932 года на доменной печи № 1 будущего Магнитогорского металлургического комбината была получена первая чугунная плавка.

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