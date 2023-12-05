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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Муж не уделяет внимания жене — что делать? Помощь семейного психолога

Вам не уделяет внимания муж? В чем может быть проблема? Психологи их выделяют несколько. Мужчине может быть неинтересна его жена, отношения порядком поднадоели и мужчине хочется разнообразия, а также ваш благоверный женился не по любви, а просто по нелепой случайности.

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