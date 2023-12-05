Муж не уделяет внимания жене — что делать? Помощь семейного психолога

Вам не уделяет внимания муж? В чем может быть проблема? Психологи их выделяют несколько. Мужчине может быть неинтересна его жена, отношения порядком поднадоели и мужчине хочется разнообразия, а также ваш благоверный женился не по любви, а просто по нелепой случайности.