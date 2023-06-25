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Гаврилова выписали из больницы

Гаврилова выписали из больницы

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов выписан из больницы после операции. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи: «Юрия Васильевича выписали и направили в реабилитационный центр.

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