Гаврилова выписали из больницы

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов выписан из больницы после операции. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи: «Юрия Васильевича выписали и направили в реабилитационный центр.