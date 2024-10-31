ВСУ собираются полностью закрыть Красноармейск в ДНР на въезд и выезд

Украинские военные полностью закроют на въезд и выезд город Красноармейск в ДНР.Глава городской военной администрации Сергей Добряк сообщил о том, что Красноармейск будет полностью блокироваться для захода и выхода из микрорайонов и улиц, а также призвал жителей активно эвакуироваться.