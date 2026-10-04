Юлия Пересильд впервые о своей свадьбе

На днях стало известно, что Юлия Пересильд, воспитывающая двух дочерей Анну и Марию от режиссера Алексея Учителя, вышла замуж!На днях стало известно, что Юлия Пересильд, воспитывающая двух дочерей Анну и Марию от режиссера Алексея Учителя, вышла замуж! Юлия ПересильдПосле этого события 42-летняя актриса дала интервью, в котором лаконично поделилась переменами в личной жизни.