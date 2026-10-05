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Акции скандинавских танкерных компаний растут на рекордных ставках фрахта

Акции скандинавских танкерных компаний растут на рекордных ставках фрахта

Акции скандинавских танкерных компаний резко выросли в понедельник после скачка ставок фрахта, которые на прошлой неделе достигли рекордных уровней.

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