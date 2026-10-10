Саудовская Аравия: Air India Express и Air India отменили свои рейсы в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде до 14 и 15 октября соответственно после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту.
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