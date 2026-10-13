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Минфин сообщил о достижении компромисса с бизнесом по налогам, несмотря на заявление РСПП

Представленная правительством версия налога на сверхдоходы горнодобывающих компаний уже учитывает позицию бизнеса, вновь заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

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