Минфин сообщил о достижении компромисса с бизнесом по налогам, несмотря на заявление РСПП

Представленная правительством версия налога на сверхдоходы горнодобывающих компаний уже учитывает позицию бизнеса, вновь заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».
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