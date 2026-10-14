Канада приостановила закупку вертолетов на фоне споров с США

Канада решила повременить с приобретением 16-ти американских вертолетов UH-60M Black Hawk. Причиной стали торговые разногласия с командой администрацией США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Боуз раскритикова...
- Боуз раскритикова...
- Боуз раскритикова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым