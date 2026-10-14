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Аргументы и Факты

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Канада приостановила закупку вертолетов на фоне споров с США

Канада приостановила закупку вертолетов на фоне споров с США

Канада решила повременить с приобретением 16-ти американских вертолетов UH-60M Black Hawk. Причиной стали торговые разногласия с командой администрацией США Дональда Трампа.

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