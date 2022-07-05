Спорт Уик-Энд

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

28 апреля, перед матчем со «Спартаком»? Гурцкая рассказал, когда «Зенит» выиграет пятое чемпионство

28 апреля, перед матчем со «Спартаком»? Гурцкая рассказал, когда «Зенит» выиграет пятое чемпионство

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ. - За сколько туров до финиша выиграет «Зенит»? За 7? - Думаю, что за 5 туров точно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх