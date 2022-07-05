28 апреля, перед матчем со «Спартаком»? Гурцкая рассказал, когда «Зенит» выиграет пятое чемпионство

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ. - За сколько туров до финиша выиграет «Зенит»? За 7? - Думаю, что за 5 туров точно.
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