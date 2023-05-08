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Власти Приднестровья обратились к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в республике

Власти Приднестровья обратились к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в республике

Приднестровье просит Россию увеличить количество миротворцев, несущих службу на территории непризнанной республики, на фоне ухудшения обстановки на границе с Украиной.

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