Опубликованы кадры, связанные с освобождением Доброполья в Донецкой Народной Республике. Город, который являлся одним из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении, перешел под контроль российских военных.
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