Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Думаю, что втягивает Беларуси в конфликт не в интересах Киева.Генерал ФСБ расск...
  • Семен Демин
    Была информация, что Буревестник уже запустили. И где он летает неизвестно. Он может летать месяцами.Спутниковая разве...
  • Арсен Исмаилов
    ПРОВЕРЯЮТ БАТЬКУ НА ВШ....   (ВЕРНОСТЬ ШКОЛЕ ...)Генерал ФСБ расск...

Джеффри Сакс: интервью Такеру Карлсону

Джеффри Сакс: интервью Такеру Карлсону

Интересное интервью, которое прошло незамеченнымСокращенный вариант:Полный вариант:Джеффри Сакс - известный американский экономист, профессор и директор центра устойчивого развития Колумбийского университета, популярный писатель по проблематике международных отношений и специальный советник трех Генеральных секретарей ООН - отличается от подавляющего большинства его коллег по академическому сообществу в США разумным, в целом, взглядом на происходящие в мире события.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх