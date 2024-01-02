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Росс Браун: «Шумахер мог бы завоевать 8-й титул в 2014-м. Михаэль слишком рано повесил шлем на гвоздь»

Росс Браун работал с Михаэлем Шумахером в «Бенеттоне», «Феррари» и «Мерседесе». Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил карьеру в 2012 году в возрасте 43 лет, а в конце 2013-го получил тяжелую травму головы.

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