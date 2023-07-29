МК

Михаил Козлов

Ю. Пилсудский: "Я выдумал много красивых слов и определений, которые будут жить и после моей смерти и которые заносят польский народ в разряд идиотов. Когда я после смерти предстану перед Богом, я буду его просить не посылать Польше великих людей." Мы видим, что Всевышний выполнил просьбу Пилсудского.