Русофобия среди поляков уже приобрела черты эпидемии — но вменяемые остались и там Светлана Гомзикова Фото: ImageBROKER.
Назван чемпион мира по ненависти к России
Комментарии
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А Кудасов
Рsia krew себя в первую очередь.
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9 час.
МК
Михаил Козлов
Ю. Пилсудский: "Я выдумал много красивых слов и определений, которые будут жить и после моей смерти и которые заносят польский народ в разряд идиотов. Когда я после смерти предстану перед Богом, я буду его просить не посылать Польше великих людей." Мы видим, что Всевышний выполнил просьбу Пилсудского.
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7 час.
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