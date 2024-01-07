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Титов назвал безосновательным страх россиян перед мигрантами

Титов назвал безосновательным страх россиян перед мигрантами

Бизнес-омбудсмен отметил, что граждане РФ совершают больше преступлений, чем иностранные рабочиеСтран россиян перед трудовыми мигрантами совершенно безоснователен, поскольку они совершают меньше преступлений, чем граждане РФ, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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